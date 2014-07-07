У Нігерії більше 60 жінок втекли з полону ісламістів

Повідомляється, що близько 63 жінок і дівчаток вже потрапили додому. Невідомо, чи входили полонянки в число викрадених у квітні, передає Лента.ру.

Як передбачається, раніше вони були викрадені членами радикального угруповання «Боко Харам» на північному сході країни. Ісламісти в п'ятницю, 4 липня, здійснили напад у місті Дамбоа. Між ними і армією зав'язався бій, в результаті якого силовики відбили атаку і вбили понад 50 бунтівників.Читайте такожУ Нігерії ісламісти підпалили та розстріляли школу, 42 загиблі

На початку квітня в Шибоке члени «Боко Харам» викрали 276 дівчаток, а потім пообіцяли продати їх у рабство або насильно видати заміж. Влада країни розгорнули масштабну пошукову операцію.

«Боко Харам» - радикальне ісламістське угрупування,що виступає за введення шаріату на всій території Нігерії та боротьбу із західним впливом. У минулому ісламісти обирали своїми цілями військові об'єкти і представництва правоохоронних органів, проте останнім часом їх жертвами все частіше стають лідери релігійних громад і мирні жителі. Угрупування стоїть за більшою частиною терактів, скоєних у Нігерії.

ООН включила «Боко Харам» в список терористичних організацій.