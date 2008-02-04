Китай тимчасово закриє кордон з Киргизією

Влада Китаю ухвалила рішення закрити кордон з Киргизією з 5 по 10 лютого. Про це йдеться в поширеному сьогодні повідомленні посольства КНР в Киргизії. Причиною тимчасового закриття кородону стане початок святкування в Китаї східного Нового року. «У ці дні через кордон не проводитимуться вантажні перевезення і перехід її громадянами», - уточнили в посольстві. Східний Новий рік, який в Китаї називають ще Святом весни, наступає в ніч з 6 на 7 лютого. Ці і подальші три дні в КНР оголошені вихідними.

Газета.ру