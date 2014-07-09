У Держдумі РФ пропонують захистити бойовиків ЛНР і ДНР від кримінальної відповідальності

Парламентарі пропонують внести поправки, щоб громадяни РФ, які поїхали добровольцями на південний схід України і вступили в ряди ЛНР і ДНР, не потрапили потім під кримінальну відповідальність.

Про це пише Лента.ру.

У Кримінальному кодексі РФ за участь у збройному конфлікті або військових діях як найманця громадянину Росії передбачено від трьох до семи років позбавлення волі. Відповідно до статті 359 КК РФ найманець - це чоловік, який поїхав воювати виключно з метою отримати матеріальну винагороду. З приміткою: якщо він не є громадянином держави, де йдуть військові дії, не проживає постійно на тій території і Росія його туди офіційно не відправляла.

«Ми пропонуємо це поняття уточнити, щоб відокремити найманців від добровольців, - прокоментував Ярослав Нілов. - Якщо людина за власним переконанням виїжджає в зону конфлікту, якщо не ставить перед собою мету заробити гроші, їй не повинна загрожувати кримінальна відповідальність».

Депутати від ЛДПР вважають за необхідне внести поправку до КК, щоб усі ті громадяни Росії, які сьогодні за власною волею в Україні безкорисливо воюють, були впевнені, що в їхніх діях немає складу злочину.

«Ми вважаємо, що вже незабаром наш законопроект буде дуже доречним», - резюмували ініціатори поправки до статті КК.

Автори змін пропонують доповнити примітку до частини 3 статті 359 КК РФ одним-єдиним реченням: «Найманцем не визнається особа, яка не має корисливих цілей, діє за внутрішнім переконанням, з власної ініціативи на захист цивільного населення, біженців, а також здійснює охорону медичного персоналу, персоналу, що надає гуманітарну допомогу, журналістів, представників засобів масової інформації, та інших осіб, що не беруть участь у військових діях і перебувають у зоні збройного конфлікту або військових дій».

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У свою чергу, експерти не бачать гострої необхідності уточнювати поправками статтю про найманство.

«Я не пам'ятаю жодного російського добровольця, який повернувся, наприклад, з Сербії, з Абхазії, і на нього в Росії завели кримінальну справу», - прокоментував заступник директора Інституту країн СНД Володимир Жарихін.

За словами Жарихіна, це в стилі ЛДПР - визнати добровольцями тих громадян Росії, які брали участь у військових діях на стороні ополчення, а найманцями всіх росіян, що воювали на боці української армії. Хоча, вважає експерт, і найманці, і добровольці можуть бути з обох сторін конфлікту.

«Я не бачу юридичної основи під цим законопроектом», - констатував політолог.