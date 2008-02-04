На виборах президента Сербії перемогу святкує Борис Тадіч

Сербська Республіканська виборча комісія (РВК) сьогодні підтвердила перемогу Бориса Тадіча в другому турі президентських виборів, що пройшов у неділю, повідомляє Газета.ру.

Завершивши обробку 98,8% бюлетенів, РВК повідомила, що Борис Тадіч отримує 50,57%, а Томіслав Ніколіч 47,71% голосів.

За Тадіча проголосували 2,257 млн., а за Ніколіча - 2,129 млн. осіб.

Остаточні результати підрахунку голосів РВК відповідно до чинного законодавства зобов`язана оголосити не пізніше 7 лютого.

Як передає ІТАР-ТАРС, тисячі прихильників Б.ТАДІЧА святкують його перемогу на президентських виборах. Головне місце імпровізованих торжеств – біля штаб-квартири Демократичної партії в центрі Бєлграда.

Глава держави, який отримав за підсумками другого туру виборів новий 5-річний мандат, звернувся до своїх прихильників зі словами подяки за "підтримку курсу на демократичні зміни, початком яких став в 2000 рік", після повалення режиму Слободана Мілошевича.

Президент закликав Сербію відновити національну єдність. "У нас є ідея, здатна об`єднати всю країну. Ця ідея - європейська і демократична Сербія", - вказав Б.ТАДІЧ.

Томіслав НІКОЛІЧ, лідер Сербської радикальної партії, який набрав рекордне число голосів, але все-таки програв удруге на президентських виборах, у свою чергу, заявив, що продовжить боротьбу за Косово. Він закликав Росію підтримати зусилля Сербії, яка прагне зберегти суверенітет над цією автономією, а Євросоюз - "перестати шантажувати" Бєлград. СРП продовжить грати роль "сильної опозиції" Президенту і його партії, вона готова співробітничати з усіма силами, що "борються за державні інтереси Сербії", підкреслив Т.НІКОЛІЧ.