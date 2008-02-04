Азербайджан не одержував офіційної пропозиції щодо проекту White Stream

Українська сторона не зверталася з жодною офіційною пропозицією до азербайджанської сторони з приводу участі в проекті будівництва газопроводу White Stream (Білий потік). Про це в понеділок на брифінгу сказав прес-секретар Міністерства закордонних справ Азербайджану Хазар ІБРАГІМ.

Як передає Day.Az, при цьому він відзначив, що Азербайджан до цього робив свій вклад у справу забезпечення енергобезпеки Європи, і в майбутньому також робитиме. «Питання енергетичної співпраці є темою багатьох переговорів за участю офіційних осіб Азербайджану», - відзначив він.

Як повідомляв УНІАН, 29 січня прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запропонувала Європейському Союзу бути партнером у реалізації проекту White Stream з постачання газу до Європи.

28 січня Ю.ТИМОШЕНКО заявила про намір спільно з Євросоюзом збудувати новий газопровід White Stream, який з`єднає країни Центральної Азії з державами ЄС через Чорне море і Україну.

30 січня МЗС Туркменістану заявив, що йому нічого не відомо про плани будівництва газопроводу White Stream для постачань газу до Європи. 3 лютого Ю.ТИМОШЕНКО обговорила цей проект з послом Туркменістану в Україні.

Ідея “Білого потоку” (White Stream) полягає в будівництві газопроводу з Туркменістану через Каспійське море, Азербайджан до грузинського порту Супса, далі дном Чорного моря до Крим і потім в напрямку Європейського Союзу.

Вперше Ю.ТИМОШЕНКО висунула ідею створення газопроводу White Stream ще в 2005 році.