Завтра Путін проведе засідання Радбезу з питання «територіальної цілісності РФ»

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«22 липня під головуванням Путіна відбудеться засідання Ради безпеки, на якій планується розглянути комплекс питань, пов'язаних із забезпеченням суверенітету та територіальної цілісності Російської Федерації», - йдеться в повідомленні

З доповіддю виступить секретар Радбезу РФ Микола Патрушев.

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Путін регулярно проводить аналогічні засідання, на яких обговорюється розвиток конфлікту на сході України. Зазвичай у засіданнях беруть участь голова уряду РФ Дмитро Медведєв, голова Ради федерації Валентина Матвієнко, керівник адміністрації президента РФ Сергій Іванов, секретар Радбезу Патрушев, міністр внутрішніх справ Володимир Колокольцев, міністр закордонних справ Сергій Лавров, міністр оборони Сергій Шойгу, директор Федеральної служби безпеки Олександр Бортніков, директор Служби зовнішньої розвідки Михайло Фрадков, заступник секретаря Радбезу Рашид Нургалієв і постійний член Радбезу Борис Гризлов.