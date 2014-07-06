Омбудсмен звинувачує Росію в етнічній дискримінації

Про це заявила повноважений Верховної Ради України з прав людини Валерія Лутковська після розмови з Чубаровим.

"Як і в ситуації із забороною в’їзду на територію АР Крим Мустафі Джемілєву, дії посадових осіб Російської Федерації виходять за межі правового поля, а заборона на в’їзд повідомлена лише усно, без надання відповідного документу, який можливо було б оскаржити в установленому порядку", - вважає Лутковська.

Крім того, Рефату Чубарову було відмовлено надати роз’яснення кримськотатарською чи українською мовою.

Читайте такожМЗС про недопуск Чубарова до Криму: Москва продовжує традиції СталінаВалерія Лутковська зазначила, що такі дії російської сторони грубо порушують не лише норми законодавства Російської Федерації, які зараз де-факто діють на окупованій території Криму, але й низку фундаментальних прав і свобод корінного народу, закріплених в Декларації Організації Об’єднаних Націй про права корінних народів.

Також Рефат Чубаров був обраний депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, та наразі після «переформатування» парламенту Криму внаслідок окупації Криму Російською Федерацією вважається депутатом Державної Ради Республіки Крим. Згідно з законодавством РФ депутатам не може бути заборонено в’їзд на територію, інтереси виборців якої вони представляють.

"Очевидно, що репресивні дії окупаційної влади Автономної Республіки Крим є черговим проявом етнічної дискримінації, зокрема, у зв’язку із незалежною проукраїнською політикою кримських татар. Це ще один факт грубих порушень прав людини з боку Російської Федерації стосовно громадян України на окупованій території Криму", - наголошує омбудсмен.