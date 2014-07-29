Росія проводить "масштабні навчання" авіації в окрузі на межі з Україною

Про це повідомляє прес-служба Південного військового округу РФ.

Згідно з повідомленням, захід розпочався сьогодні на полігонах в Ростовській області і Ставропольському краї і є "плановим льотно-тактичним навчанням (ЛТН) з бойовою стрільбою".

"Під час навчання екіпажі маютьзнищити повітряний десант умовного супротивника, а також надати вогневу підтримку взводам і танковим підрозділам під час наступу", - сказано в повідомленні.

Читайте такожАвіація Росії продовжує порушувати держкордон УкраїниВ навчанні візьмуть участь вертольоти Мі-8АМТШ, Мі-24, новітні Ка-52, Мі-28Н, Мі-35 в складі ланок при спільному маневруванні і заході на ціль.

"Екіпажі вертольотів виконають бойові пуски некерованих реактивних снарядів і виконають стрільби з 23-мм гармат і 12,7-мм кулеметів по різних цілях на спеціалізованому полігоні Арзгір", - заявили в прес-службі.

Навчання триватиме протягом трьох днів.