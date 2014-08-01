РФ відпустила заарештований рік тому криголам екологів Arctic Sunrise
15:54, 01 серпня 2014Світ
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Судно Arctic Sunrise міжнародної екологічної організації Greenpeace залишило Мурманський порт після майже року арешту в Росії. Відповідне повідомлення опубліковане на офіційному сайті Greenpeace.
Arctic Sunrise було заарештовано рік тому / Wikipedia
Криголам попрямував в Амстердам, де його чекає урочиста зустріч, а також колишня команда, яка була заарештована в Мурманську у вересні минулого року. Потім судно відправлять на повне обстеження і ремонт, пише "Радіо Свобода".
Судно, екологів і команду корабля затримали 19 вересня 2013 після спроби провести акцію проти видобутку нафти на платформі в Печорському морі. Їх звинуватили у піратстві, згодом справу перекваліфікували на хуліганство і підсудних звільнили під заставу.
Розслідування у справі триває.
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