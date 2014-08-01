РФ відпустила заарештований рік тому криголам екологів Arctic Sunrise

Криголам попрямував в Амстердам, де його чекає урочиста зустріч, а також колишня команда, яка була заарештована в Мурманську у вересні минулого року. Потім судно відправлять на повне обстеження і ремонт, пише "Радіо Свобода".

Судно, екологів і команду корабля затримали 19 вересня 2013 після спроби провести акцію проти видобутку нафти на платформі в Печорському морі. Їх звинуватили у піратстві, згодом справу перекваліфікували на хуліганство і підсудних звільнили під заставу.

Розслідування у справі триває.