Прокуратура Грузії порушила кримінальну справу проти Саакашвілі

Як повідомила прес-служба прокуратури, справа порушена через перевищення повноважень, придушення антиурядових протестів у Тбілісі в листопаді 2007 року, а також «захоплення телеканалу «Імеді».

Про це пише "Радіо Свобода".

Аналогічні звинувачення були також пред'явлені кільком соратникам Саакашвілі, які перебували на високих державних посадах у 2007 році. Заява була зроблена після того, як Саакашвілі не з'явився в Генеральну прокуратуру, куди він був викликаний на допит 28 липня.

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Саакашвілі залишив Грузію в кінці минулого року після того, як закінчився його другий президентський термін. Колишній президент написав на своїй сторінці у Facebook, що він буде «вирішувати сам, коли необхідно приїхати до Грузії».