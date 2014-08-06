Міністр оборони РФ наказав російським миротворцям бути у постійній бойовій готовності

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив, що російські миротворчі силиповинні перебувати у постійній готовності до виконання своїх завдань, повідомляє ИТАР-ТАСС.

"Світ змінився, змінився кардинально. Як ви знаєте з минулих прикладів, у тому числі і цієї бригади, миротворчі підрозділи можуть бути затребувані несподівано", - сказав він.

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"Саме тому підрозділи і бригади миротворчих сил повинні бути в постійній бойовій готовності", - пояснив міністр.

За рішенням колегії Міноборони "всі миротворчі бригади повинні бути укомплектовані - і сьогодні це дійсно так - виключно контрактниками, жодного призовника тут бути не повинно", - підкреслив він.

Як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський не виключає, що Росія найближчим часом може ввести свої війська в Україну під виглядом миротворчих сил.

"На жаль, Росія відновила свою боєздатність на кордоні з Україною. Там вже знаходиться більше 10 батальйонів. Є значна кількість військової техніки. Такі речі робляться для (політичного) тиску або для того, щоб ввести війська", - сказав міністр.

Він не став однозначно стверджувати, що у Кремлі вже ухвалене рішення про військову інтервенцію, але зазначив, що це стане відомо "дуже скоро".

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Сікорський порадив російській владі відмовитися від введення військ.

"Вхід на територію України регулярними відділеннями військ, що, швидше за все, було б представлено як миротворча операція, призведе до великої ескалації конфлікту", - сказав польський міністр.

Як раніше повідомляв УНІАН, за даними New York Times, Росія за останні кілька тижнів майже подвоїла чисельність своїх військ на кордоні з Україною, довівши їх до 19-21 тис. військовослужбовців.

5 серпня Росія скликала екстрене засідання Ради Безпеки ООН на тему гуманітарної ситуації на сході України.