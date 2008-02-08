Вибух величезної сили прогримів на заводі в США

В результаті потужного вибуху на цукровому заводі в місті Савана (штат Джорджія) пропали без вісті шість чоловік, більше сорока одержали опіки і поранення, причому деякі потерпілі знаходяться в критичному стані, повідомляє місцевий телеканал WSAV.

За даними компанії-власника заводу - Imperial Sugar, на момент вибуху на заводі пребували 120 осіб.

Вибух відбувся в цукровому сховищі. Через пожежу, що почалася, дах будівлі може обрушитися у будь-який момент, проте пожежники продовжують боротися з вогнем і шукати постраждалих.

На прилеглих до заводу автошляхах перекритий рух транспорту, скасовані заняття в найближчій школі, проте евакуація жителів з навколишніх будинків поки не проводиться, відзначає Лента.ру.

За словами очевидців, вибух був величезної сили. Від нього затряслися будинки в усій окрузі.

Глава Imperial Sugar Джон Шептор (John Sheptor) під час вибуху був на постраждалому заводі. Він проводив зустріч з його співробітниками.

Причини трагедії поки не встановлені.