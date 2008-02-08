Вибух величезної сили прогримів на заводі в США
Деякі потерпілі знаходяться в критичному стані
В результаті потужного вибуху на цукровому заводі в місті Савана (штат Джорджія) пропали без вісті шість чоловік, більше сорока одержали опіки і поранення, причому деякі потерпілі знаходяться в критичному стані, повідомляє місцевий телеканал WSAV.
За даними компанії-власника заводу - Imperial Sugar, на момент вибуху на заводі пребували 120 осіб.
Вибух відбувся в цукровому сховищі. Через пожежу, що почалася, дах будівлі може обрушитися у будь-який момент, проте пожежники продовжують боротися з вогнем і шукати постраждалих.
На прилеглих до заводу автошляхах перекритий рух транспорту, скасовані заняття в найближчій школі, проте евакуація жителів з навколишніх будинків поки не проводиться, відзначає Лента.ру.
За словами очевидців, вибух був величезної сили. Від нього затряслися будинки в усій окрузі.
Глава Imperial Sugar Джон Шептор (John Sheptor) під час вибуху був на постраждалому заводі. Він проводив зустріч з його співробітниками.
Причини трагедії поки не встановлені.