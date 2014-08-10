Понад 40 людей загинули під час аварії літака в Ірані

Пасажирський літак Iran-141 авіакомпанії Taban Airlines прямував в іранське місто Табас з Тегерана.

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За даними іранського агентства IRNA, літак розбився в неділю в 9.18 за місцевим часом (7.48 за Києвом) на північний захід від Тегерана, повідомляє РИА Новости.

За інформацією супутникового телеканалу «Аль-Алям», зазнав аварії Ан-140. Літак впав відразу після зльоту з аеропорту в густонаселеному житловому районі.