Понад 40 людей загинули під час аварії літака в Ірані
09:58, 10 серпня 2014Світ
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Понад 40 осіб, за попередніми даними, загинули при аварії літака поблизу аеропорту Тегерана «Мехрабад», передає в неділю агентство Франс Прес з посиланням на іранське телебачення.
Літак впав відразу після зльоту / taban.aero
Пасажирський літак Iran-141 авіакомпанії Taban Airlines прямував в іранське місто Табас з Тегерана.
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За даними іранського агентства IRNA, літак розбився в неділю в 9.18 за місцевим часом (7.48 за Києвом) на північний захід від Тегерана, повідомляє РИА Новости.
За інформацією супутникового телеканалу «Аль-Алям», зазнав аварії Ан-140. Літак впав відразу після зльоту з аеропорту в густонаселеному житловому районі.
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