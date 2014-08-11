У столиці Уралу збираються підтримати Сибір і провести пікет за федералізацію

У Єкатеринбурзі готують пікет за федералізацію / Дождь

Жителі Єкатеринбурга (Росія) 17 серпня збираються провести пікет на підтримку "принципів федералізму".

Про це повідомила заявник пікету Ірина Скачкова в ефірі російського телеканалу "Дождь".

За її словами, міська влада вже відхилила заявку на проведення мітингу вдень, пославшись на проведення ремонтних робіт у зазначеному місці. Тепер активісти готуються подавати нову заявку на проведення масового пікету ввечері.

Якщо ж прихильникам федералізму і на цей раз відмовлять - вони готові провести серію одиночних пікетів, які не вимагають попередніх заявок.

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"Акція в будь-якому випадку відбудеться. У якому вигляді - зараз вирішується", - зазначила Скачкова. Вона наголосила, що акція в Єкатеринбурзі пройде на підтримку акції, яка раніше була заявлена в Новосибірську.

"Ми підтримуємо ті принципи, які були ними заявлені, - додала Скачкова. - Ми за рівноправність регіонів, щоб повноважень регіонам було надано як можна більше".

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Нагадаємо, раніше Роскомнадзор виніс попередження 14 російським ЗМІ і в тому числі ТСН.uа про неприпустимість розміщення інформації про "Марш за федералізацію Сибіру", який планувався в Новосибірську.

У Путіна всіляко намагалися не допустити цього маршу і Роскомнадзор пригрозив заблокувати ресурси, якщо з них не буде видалена інформація про запланований в Новосибірську "Марш за федералізацію Сибіру".