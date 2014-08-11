У столиці Уралу збираються підтримати Сибір і провести пікет за федералізацію
Прихильники федералізму планують організувати серію одиночних пікетів, якщо не отримають дозволу на проведення масового пікету.
Жителі Єкатеринбурга (Росія) 17 серпня збираються провести пікет на підтримку "принципів федералізму".
Про це повідомила заявник пікету Ірина Скачкова в ефірі російського телеканалу "Дождь".
За її словами, міська влада вже відхилила заявку на проведення мітингу вдень, пославшись на проведення ремонтних робіт у зазначеному місці. Тепер активісти готуються подавати нову заявку на проведення масового пікету ввечері.
Якщо ж прихильникам федералізму і на цей раз відмовлять - вони готові провести серію одиночних пікетів, які не вимагають попередніх заявок.
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"Акція в будь-якому випадку відбудеться. У якому вигляді - зараз вирішується", - зазначила Скачкова. Вона наголосила, що акція в Єкатеринбурзі пройде на підтримку акції, яка раніше була заявлена в Новосибірську.
"Ми підтримуємо ті принципи, які були ними заявлені, - додала Скачкова. - Ми за рівноправність регіонів, щоб повноважень регіонам було надано як можна більше".
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Нагадаємо, раніше Роскомнадзор виніс попередження 14 російським ЗМІ і в тому числі ТСН.uа про неприпустимість розміщення інформації про "Марш за федералізацію Сибіру", який планувався в Новосибірську.
У Путіна всіляко намагалися не допустити цього маршу і Роскомнадзор пригрозив заблокувати ресурси, якщо з них не буде видалена інформація про запланований в Новосибірську "Марш за федералізацію Сибіру".