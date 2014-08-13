Фінляндія виділить понад 700 тисяч євро на боротьбу з вірусом Ебола

Фінляндія виділить міжнародним гуманітарним організаціям понад 700 тисяч євро на боротьбу з вірусом лихоманки Ебола.

Про це сказано в повідомленні, опублікованому на сайті МЗС Фінляндії.

Зокрема, 280 тисяч євро фінська влада виділить Міжнародній федерації товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. Ще 500 тисяч євро нададуть Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ).

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"Ситуація тривожна, оскільки число випадків зараження зростає. Якщо епідемію в Західній Африці не зможуть придушити, наслідки будуть катастрофічними", - сказав Міністр міжнародного розвитку Пекка Хаавісто.

Відзначається, що ВООЗ визначила епідемію лихоманки Ебола як глобальну загрозу. Майже 1 тис. з 1,7 тис. випадків заражень закінчилися летально.