Іран винайшов поліпшену технологію для збагачення урану

Іран винайшов поліпшену центрифугу, яка дозволяє прискорити процес з виробництва матеріалів ядерного розщеплення, заявляють дипломати і експерти. Вона вже проходить випробування на заводі із збагачення урану. Створення Тегераном поліпшеної центрифуги відображає високий ступінь розвитку Ірану в ядерній сфері, зазначає РосБізнесКонсалтинг з посиланням на Associated Press.

Раніше Тегеран заявляв про готовність до запуску 3 тис. центрифуг, яких, за словами фахівців, достатньо, щоб збагатити уран для створення ядерної бомби. Проте підтвердження цієї інформації не було. Лідери ісламської республіки неодноразово заявляли про те, що Іран не має наміру відмовлятися від своєї ядерної програми, яка має за мету запуск більш як 50 тис. центрифуг. Тегеран наполягає на тому, що його ядерна програма націлена виключно на мирні цілі. Проте Захід стверджує, що Іран прагне створити ядерну бомбу.