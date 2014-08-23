Російська влада радить громадянам переходити з iPhone на "вітчизняні телефони"

Про це повідомляє РІА "Новости".

Після виступу з лекцією на молодіжному форумі «Селігер» один з організаторів подарував голові Центрвиборчкому коробку з сувенірами, в якій були магніти, наклейки, чохол для iPhone з зображенням російських міст і національною символікою. Один з сувенірів викликав питання у Чурова.

«Навіщо для iPhone чохол? Ви всі знаєте, що iPhone популярний, але треба поступово від «айфонів» відмовлятися і переходити на вітчизняні апарати. Може, вони в перспективі навіть краще»,- сказав Чуров, розглядаючи подарунок.

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