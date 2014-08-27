Молдова знизить залежність від "Газпрому" запуском газопроводу з Румунії

Молдова відзначає сьогодні 23-ту річницю державної незалежності, у програмі святкових заходів - церемонія запуску румунсько-молдовського газопроводу.

Як передає РИА Новости, вранці 27 серпня перші особи країни поклали квіти до пам'ятника молдавському господарю Стефану Великому. В урочистій церемонії взяли участь президент країни Ніколай Тімофті, прем'єр-міністр Юрій Лянке і спікер парламенту Ігор Корман, а також прем'єр Румунії Віктор Понта, європейський комісар з енергетики Гюнтер Еттінгер, які перебувають у Кишиневі з офіційним візитом, дипломати, політики і члени громадянського суспільства.

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Після урочистого мітингу Еттінгер, Лянке і Понта відправилися до прикордонного міста Унгени, де о 13.00 розпочнеться церемонія запуску румунсько-молдовського газопроводу. Раніше представники міністерства економіки Молдови розповсюдили повідомлення, що трансграничний газопровід "Ясси-Унгени" має з'єднати газотранспортні системи двох країн і диверсифікувати джерела поставок газу до Молдови. Гроші на реалізацію цього проекту частково виділив Євросоюз.

Відкриття магістралі відкладалося з грудня минулого року. На початку серпня Кишинів і Бухарест підписали угоду про підключення до газопроводу обох сторін.

На даний час усі потреби Молдови у газі забезпечує російський «Газпром». У 2014 році країна планувала імпортувати близько трьох мільярдів кубометрів газу, включаючи поставки до Придністров'я.