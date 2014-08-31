Сотні людей зазнали поранень під час штурму резиденції прем'єра у Пакистані

Демонстранти намагалися прорватися до офіційної резиденції прем'єр-міністра Наваза Шаріфа, повідомляє радіостанція Эхо Москвы.

До кровопролиття призвела акція з вимогою відставки уряду і перевиборів в Ісламабаді. На вулиці столиці вийшли понад 20 тис. протестувальників, відзначає France-Press. Під час мітингу лідери опозиції запропонували переміститися ближче до прем'єр-міністра, щоб він почув їх незадоволеність. Почалася хода до резиденції голови уряду. На шляху демонстрантів стояла барикада, яку протестувальники намагалися розібрати з використанням будівельного крана.

Читайте такожУ Пакистані почалася масштабна військова операція проти "Аль-Каїди"За свідченнями кореспондентів західних ЗМІ, у учасників акції були палиці і пристрої для метання каменів. Поліція повідомляє, що в натовпі були люди з сокирами, молотками і тесаками. Силовики почали стріляти гумовими кулями і гранатами зі сльозогінним газом. У відповідь полетіли камені. Під час багатогодинного протистояння поліції вдалося утримати натовп. France-Press з посиланням на джерела у лікарнях повідомляє, що більш як 400 осіб звернулися по медичну допомогу. Один демонстрант потонув у канаві, опинившись в хмарі сльозогінного газу.

Сьогодні вранці зіткненнями з поліцією обернулися виступи опозиції у столиці провінції Пенджаб - Лаорі. У місті, за повідомленнями ЗМІ, споруджують барикади і палять шини, кілька кварталів заблоковано протестувальниками.