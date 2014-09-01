США на місяць очолили Радбез ООН

Як повідомили на сайті організації, США будуть головувати до 1 жовтня цього року.

Постійним представником США у Радбезі ООН є Саманта Пауер, відома своєю позицією щодо російської військової агресії в Україні.

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Кожен член Ради, яка складається з 15 країн, по черзі головує в ній протягом одного місяця. Головування переходить від країн-членів Радбезу за англійським алфавітом.