США на місяць очолили Радбез ООН

23:56, 01 вересня 2014
Світ
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З 1 вересня США розпочинають виконання функцій голови Ради Безпеки ООН

Саманта Пауэр / un.org

Як повідомили на сайті організації, США будуть головувати до 1 жовтня цього року.

Постійним представником США у Радбезі ООН є Саманта Пауер, відома своєю позицією щодо російської військової агресії в Україні. 

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Кожен член Ради, яка складається з 15 країн, по черзі головує в ній протягом одного місяця. Головування переходить від країн-членів Радбезу за англійським алфавітом.

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