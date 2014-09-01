США на місяць очолили Радбез ООН
23:56, 01 вересня 2014Світ
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З 1 вересня США розпочинають виконання функцій голови Ради Безпеки ООН
Саманта Пауэр / un.org
Як повідомили на сайті організації, США будуть головувати до 1 жовтня цього року.
Постійним представником США у Радбезі ООН є Саманта Пауер, відома своєю позицією щодо російської військової агресії в Україні.
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Кожен член Ради, яка складається з 15 країн, по черзі головує в ній протягом одного місяця. Головування переходить від країн-членів Радбезу за англійським алфавітом.
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