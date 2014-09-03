Парламент Грузії одноголосно прийняв резолюцію зі звинуваченням Росії в агресії проти України

Про це повідомляє агентство Новости-Грузия.

"За даними авторитетних міжнародних організацій і західних країн-партнерів, Росія не лише підтримує, навчає, озброює й фінансує сепаратистські сили, що діють на південному сході України, але й здійснює неприховану військову агресію проти сусідньої суверенної держави. У наявності перспектива подальшої ескалації напруженості й широкомасштабного військового протистояння між двома державами, що явно створює загрозу миру і стабільності як у регіоні, так і в світі", - йдеться в тексті резолюції.

Згідно з документом, особливу тривогу викликає зростання жертв в Україні.

Читайте такожФранція відмовилася поставляти Росії "Містралі" "Особливо тривожним є зростання числа жертв серед мирного населення, кількість тих, хто залишилися без житла, й збільшення потоку вимушених переселенців. Незважаючи на застережливі заклики, прийняті на міжнародному рівні, й переговори в різних форматах, Росія порушує міжнародно визнані норми права й принципи так само, як це відбувається стосовно Грузії до цього дня після війни серпня 2008 року", - йдеться в документі.

Представники колишньої правлячої партії "Єдиний національний рух" відмовилися брати участь у голосуванні, заявивши, що в тексті проекту резолюції не йдеться про "особисту відповідальність (президента Росії Володимира) Путіна" і про "окупацію Грузії". "Нам не потрібна резолюція заради резолюції. Нам потрібен дієвий документ", - сказав депутат Акакій Мінашвілі до початку голосування.