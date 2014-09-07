В Індії та Пакистані повені забрали життя понад 200 осіб

У рятувальних роботах в обох країнах беруть участь військові, передає Російська служба Бі-бі-сі.

До віддалених сіл, відрізаних повінню, відправлено вертольоти. Близько ста осіб загинули внаслідок повеней і зсувів грунту, що зруйнували будинки в індійській частині штату Кашмір.

Офіційні представники пакистанської частини Кашміру заявляють про те, що на їхній території загинуло щонайменше 110 осіб.

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