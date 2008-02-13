Обама випереджає Клінтон
08:18, 13 лютого 2008Світ
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Демократ здобув перемогу у Вірджинії, Вашингтоні, Мериленді
Сенатор від штату Ілінойс, демократ Барак Обама здобув перемогу на попередніх виборах президента США в штаті Меріленд, обійшовши Хілларі Клінтон і став лідером передвиборчої гонки у демократів, повідомляє Reuters.
З таким прогнозом на основі попередніх підрахунків голосів виступили американські ЗМІ.
Раніше повідомлялося про перемогу Обами в штаті Вірджинія і столиці США Вашингтоні.
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