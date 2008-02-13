Обама випереджає Клінтон

Сенатор від штату Ілінойс, демократ Барак Обама здобув перемогу на попередніх виборах президента США в штаті Меріленд, обійшовши Хілларі Клінтон і став лідером передвиборчої гонки у демократів, повідомляє Reuters.

З таким прогнозом на основі попередніх підрахунків голосів виступили американські ЗМІ.

Раніше повідомлялося про перемогу Обами в штаті Вірджинія і столиці США Вашингтоні.

Газета.ру