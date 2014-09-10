ЄС потрібно відпочити від розширення - новий голова Єврокомісії

На цю посаду пропонується Йоханнес Хан (Johannes Hahn, Австрія), який у складі комісії президента Жозе Мануеля Баррозу займає посаду комісара з питань регіональної політики.

Презентація нового складу ЄК відбулася у середу в Брюсселі, повідомляє власний кореспондент УНІАН.

Відповідно до бачення новообраного президента ЄК Жана-Клода Юнкера, до обов'язків комісара будуть входити питання посилення політики сусідства та переговори щодо розширення, які вже тривають.

"ЄС потрібно відпочити від розширення, що ми змогли об'єднати те, що було досягнуто серед 28 країн-членів. Тому під моїм головуванням будуть продовжені переговори, які вже тривають", - сказав він.

Читайте такожНаступником Фюле в єврокомісії стане соратник проросійського прем'єра Словаччини – джерелаЗокрема, перспектива членства буде для Західних Балкан, але у найближчі п'ять років розширення ЄС не буде.

За зовнішню політику, як вже відомо, буде відповідати обрана Верховним представником ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки, віце-президент ЄК чинний міністр закордонних справ Італії Фредеріка Могеріні.

Зникне у новій комісі і посада комісара з енергетичних питань. Натомість, буде створена посада віце-президента Енергетичного Союзу, на яку пропонується призначити Аленку Братушек, екс-прем'єра Словенії.

До складу ЄК Юнкера входять 5 колишніх прем'єр-міністрів, 4 віце-прем'єр-міністрів, 19 колишніх міністрів, 7 колишніх членів Єврокомісії, 8 колишніх членів Європейського парламенту. Середній вік членів - 49 років.

Жінки становлять близько 33% від складу Комісіі, чоловіки - близько 66%.

Новий склад ЄК ще має затвердити Європейський парламент.

З повним складом нової ЄК можна ознайомитися на сайті ЄК.