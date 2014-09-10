Кількість прихильників єдності Британії знову зростає - ЗМІ

Про це свідчать дані останнього опитування, проведеного виданням Daily Record, повідомляє РИА «Новости».

”Нове опитування показує, що 53% шотландців будуть голосувати за те, щоб Шотландія залишилася в складі Сполученого королівства. Прихильників незалежності підтримає на 6% менше виборців”, - зазначає видання, повідомляючи, що в опитуванні взяла участь тисяча виборців, що визначилася з рішенням.

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Дані опитування опубліковані в середу ввечері, після поїздки в Единбург лідерів трьох парламентських фракцій та виступу перед жителями регіону прем`єр-міністра країни Девіда Кемерона.

У минулі вихідні були опубліковані дані соціологічних опитувань, які вперше показали перевищення кількості прихильників незалежності над числом її супротивників, хоча раніше всі опитування показували протилежне.

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У разі, якщо більшість жителів Шотландії на референдумі 18 вересня проголосує за незалежність, 24 березня 2016 регіон вийде зі складу королівства. Нещодавнє опитування громадської думки показало, що кількість прихильників незалежності перевищила кількість противників, хоча перевага невелика. Результат референдуму, напевно, вирішить голосування тих, хто досі не визначився зі своєю позицією.

Головною рушійною силою референдуму виступають націоналісти - вони обіцяють незалежній Шотландії процвітання за рахунок видобутку вуглеводнів і перенаправлення всіх податків до місцевого бюджету.

Уже 18 вересня шотландцям буде поставлене питання: ”Чи вважаєте Ви, що Шотландія має стати незалежною державою”.

Кампанія триватиме 16 тижнів. Саме стільки часу є у виборців, щоб прослухати, переглянути і прочитати аргументи обох сторін і прийняти рішення.