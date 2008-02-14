Березовський підсилив інтригу навколо смерті Патаркацишвілі

Російський мільйонер Борис Березовський, який знаходиться у вигнанні, натякнув, що смерть його близького друга лідера грузинської опозиції Бадрі Патаркацишвілі була невипадковою. Як пише газета The New York Times, Березовський заявив, що не має наміру робити жодних офіційних коментарів про смерть Патаркацишвілі, поки не буде проведено офіційне розслідування.

Газета.ру