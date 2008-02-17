Кількість жертв вибуху в Пакистані зросла до 37 осіб
03:55, 17 лютого 2008Світ
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Парламентські вибори призначені на 18 лютого
Кількість жертв вибуху в Пакистані зросла до 37осіб, близько 100 поранені, повідомляє радіо «Свобода».
Вибух стався на передвиборному мітингу в місті Параншинар біля афганського кордону перед будівлею місцевого відділення опозиційної Народної партії Пакистану, яку очолювала вбита у грудні минулого року Беназір Бхутто.
Парламентські вибори у Пакистані призначені на 18 лютого.
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