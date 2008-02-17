Кількість жертв вибуху в Пакистані зросла до 37 осіб

Кількість жертв вибуху в Пакистані зросла до 37осіб, близько 100 поранені, повідомляє радіо «Свобода».

Вибух стався на передвиборному мітингу в місті Параншинар біля афганського кордону перед будівлею місцевого відділення опозиційної Народної партії Пакистану, яку очолювала вбита у грудні минулого року Беназір Бхутто.

Парламентські вибори у Пакистані призначені на 18 лютого.