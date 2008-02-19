США не вважають Косово прецедентом для Абхазії та Південної Осетії

Адміністрація Джорджа БУША не згодна з Росією з питання про прецедентність Косово, парламент якого 17 лютого прийняв декларацію незалежності, для вирішення проблеми Абхазії та Південної Осетії. Про це заявив у вівторок журналістам у Вашингтоні офіційний представник Держдепартаменту США Шон МАККОРМАК.

"У минулому вони (росіяни) називали Косово як прецедент для Абхазії та Південної Осетії, але ми негайно відкинули будь-які спроби такої ув`язки", - цитує Ш.МАККОРМАКА РІА «Новости».

За його словами, позиція США по Абхазії та Південній Осетії залишається тією самою.

"Ми послідовно відстоювали принцип визнання і збереження територіальної цілісності Грузії, і я не бачу, що це коли-небудь зміниться", - підкреслив дипломат.

За словами Ш.МАККОРМАКА, "росіяни говоритимуть те, що, як вони вважають, відповідає їхнім інтересам". "Ми ж вважаємо, що в інтересах не тільки південно-кавказького регіону, але і Балкан потрібно сприяти діалогу і зміцненню стабільності, а також допомагати діалогу між сторонами, який забезпечить врегулювання розбіжностей мирним шляхом", - додав він.

"Можливо, у росіян буде дещо інша точка зору, але ми думаємо, що значна більшість держав по всьому світу виступили із заявами про те, що вони не бачать ніякого зв`язку між Косово і будь-яким іншим потенційним врегулюванням конфліктів за участю етнічних меншин на території суверенних держав", - сказав представник Держдепартаменту США.