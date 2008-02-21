Опіум приніс афганським селянам 1 мільярд доларів доходу

Дохід афганських селян від виробництва опіуму в 2007 році склав близько 1 мільярда доларів.

Такі оцінки Міжнародного валютного фонду. За його даними, об`єми виробництва опіуму в Афганістані збільшилися з 2001 року майже в 50 разів, передає Радіо Свобода.

Афганістан - найбільший у світі виробник опіатів, у 2007 році в цій країні вироблялися 93 відсотки всіх наркотиків опійної групи.