Опіум приніс афганським селянам 1 мільярд доларів доходу
01:18, 21 лютого 2008Світ
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Об`єми виробництва збільшилися в 50 разів
Дохід афганських селян від виробництва опіуму в 2007 році склав близько 1 мільярда доларів.
Такі оцінки Міжнародного валютного фонду. За його даними, об`єми виробництва опіуму в Афганістані збільшилися з 2001 року майже в 50 разів, передає Радіо Свобода.
Афганістан - найбільший у світі виробник опіатів, у 2007 році в цій країні вироблялися 93 відсотки всіх наркотиків опійної групи.
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