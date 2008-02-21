Площа Свободи в Єревані перетворюється на ”Майдан”

Прихильники колишнього президента Вірменії Левона Тер-Петросяна, який програв чергові президентські вибори, підтвердили свій намір не припиняти акцію протесту в центрі Єревану. Вони почали встановлювати намети на Площі свободи, де проводився мітинг, повідомляє ІА "Армінфо".

Учасники мітингу відмовляються визнавати, що вибори виграв лідер правлячої Республіканської партії, глава уряду Серж Саркісян. Вони наполягають на тому, щоб офіційні підсумки виборів були переглянуті. Крім того, вони вимагають надати їм прямий ефір на Громадському телебаченні Вірменії, а також покарати відповідальних за порушення, допущені в процесі голосування.

Лента.ру