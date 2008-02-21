Президент Сербії закликає мітингуючих в Белграді припинити безлад
23:21, 21 лютого 2008Світ
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Мирним протестантам обіяцють не заважати
|Борис Тадіч. Фото Reuters
"Всі мають право мирно протестувати у зв`язку з відділенням Косово, але безпорядки і насильство Сербію від Косово віддаляють", - сказав белградським інформагентствам Б.ТАДІЧ, що знаходиться з коротким візитом в Румунії.
Учасники найбільшого в історії країни протестного мітингу протестують в Белграді проти проголошення незалежності Косово, передає РІА Новости. У ряді районів міста протести переросли в безпорядки, в зіткненнях постраждали четверо поліцейських. Будівлю Посольства США підпалили і скинули з нього американський прапор.
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