Президент Сербії закликає мітингуючих в Белграді припинити безлад

Президент Сербії Борис ТАДІЧ закликав мітингуючих в Белграді припинити безпорядки і напади на зарубіжні дипломатичні місії.

"Всі мають право мирно протестувати у зв`язку з відділенням Косово, але безпорядки і насильство Сербію від Косово віддаляють", - сказав белградським інформагентствам Б.ТАДІЧ, що знаходиться з коротким візитом в Румунії.

Учасники найбільшого в історії країни протестного мітингу протестують в Белграді проти проголошення незалежності Косово, передає РІА Новости. У ряді районів міста протести переросли в безпорядки, в зіткненнях постраждали четверо поліцейських. Будівлю Посольства США підпалили і скинули з нього американський прапор.