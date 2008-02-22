Путін попрощався з президентами та представив їм ”свою людину”

Президент РФ Володимир ПУТІН представив главам держав СНД кандидата в Президенти РФ Дмитра МЕДВЕДЄВА і запевнив, що з його приходом на пост глави Російської держави політика Росії щодо СНД не зміниться.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, виступаючи сьогодні в Москві на неформальній зустрічі глав держав-членів СНД, В.ПУТІН подякував своїм колегам-президентам за спільну роботу, додавши, що він завжди відчував їхню підтримку й вдячний їм за неї.

«Мені дуже приємно було працювати зі своїми колегами із СНД, і я хочу вам за це подякувати», - сказав В.ПУТІН.

Він представив присутнім Д.МЕДВЕДЄВА як кандидата в Президенти РФ, підкресливши, що ні для кого не є секретом, що він (В.ПУТІН – УНІАН) підтримує Д.МЕДВЕДЄВА найактивнішим чином. В.ПУТІН назвав Д.МЕДВЕДЄВА людиною його команди, з якою вони разом працюють більше 17 років.

«Дмитро Анатолійович був одним із найближчих членів моєї команди, саме з ним разом безпосередньо ми виробляли всі основні рішення, зокрема в напрямку СНД», - підкреслив В.ПУТІН, додавши, що Д.МЕДВЕДЄВ є, по суті, автором політики, яку Росія проводила щодо СНД. Це дає підстави В.ПУТІНУ бути впевненим, що ніяких революційних змін із приходом Д.МЕДВЕДЄВА на пост глави держави щодо політики СНД не буде.

У свою чергу присутній на засіданні Д.МЕДВЕДЄВ підкреслив, що Співдружність була й буде головним російським зовнішньополітичним і економічним пріоритетом. «У наших країн і народів немає альтернативи існуючому режиму добросусідства й довгострокової співпраці» , - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.