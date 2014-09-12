Росіян можуть змусити відзначати нове свято - День "зелених чоловічків"

У російській Держдумі пропонують заснувати нове свято - День "ввічливих людей". Таку пропозицію висуває лідер "Російської партії пенсіонерів за справедливість" Ігор Зотов, пише російське видання "Известия".

Президент РФ Володимир Путін неодноразово брехав, що "ввічливі люди" не мають жодного відношення до Росії, проте пізніше був змушений визнати, що ці "зелені чоловічки" були солдатами регулярної армії РФ. За його словами, вони нібито забезпечували безпеку під час проведення нелегітимного і не визнаного світовим співтовариством псевдореферендума, який відбувся в окупованому Криму.

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Довідка УНІАН. 16 березня при військовій і політичній підтримці РФ в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму.

За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії. 17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республіка Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

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Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля. Після анексії Криму Росія не припинила спроби дестабілізувати ситуацію в Україні.

12-13 квітня російські озброєні бойовики почали провокувати зіткнення на південному сході України і захоплювати адмінбудівлі.

16 квітня СБУ повідомила, що на території України діє розгалужена агентурна мережа російських спецслужб, яку створювали з 2010 року.