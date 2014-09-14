У Москві бюджетникам погрожують знизити зарплатню за відмову голосувати на виборах до міської думи

Про це УНІАН повідомив помічник депутата Держдуми РФ Іллі Пономарьова (єдиний в Держдумі проголосував проти анексії Криму) Владислав Рогімов.

«Соціальних працівників Москви зобов'язують взяти участь у виборах до Московської міської Думи», - сказав Рогімов.

Він відзначив, що його родичка працює на центральній підстанції швидкої допомоги міста Москви і їй зателефонувало начальство і зажадало, щоб вона обов'язково пішла на вибори і проголосувала.Читайте такожСьогодні в окупованому Криму Росія проводить парламентські "вибори"

За його словами, працівників попереджують, що участь у виборах перевірятиметься, причому тим, хто не проголосував, погрожують зниженням зарплати.

Рогімов відзначив, що прямо не кажуть, за кого голосувати, але прямо наголошують, що не «треба забувати, хто платить вам зарплату».

«Керівництво заявляє, що хто не проголосує, тому зарплату знизять, і так по всій швидкій допомозі Москви. Прямо пояснюють, що їм мер Москви Собянін платить зарплату», - сказав Рогімов.

Він відзначив, що це не поодинокий випадок і така ситуація спостерігається щодо всіх бюджетників Москви.

Крім того, в день виборів москвичам приходить смс розсилка від «MosSobyanin» з нагадуванням про вибори. «Багато виборців, і я з-поміж них – вже проголосували. Ваш голос також дуже важливий. Приходьте на вибори», - йдеться в повідомленні.

Мосміськдума обирається на п'ять років, у думі нинішнього (п'ятого) скликання представлено лише дві партії — 32 депутати від партії влади «Єдина Росія» і три депутати від КПРФ. Нині у виборчих перегонах беруть участь кандидати від 10 партій.Читайте такожУ РФ стартував єдиний день голосування

Сьогодні в Росії проходить єдиний день голосування. Голів регіонів обиратимуть в 30 з 85 регіонів Росії. Водночас в 14 суб'єктах федерації сформують регіональні парламенти, зокрема в анексованому Криму і Севастополі.