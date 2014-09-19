"Марш миру" в Москві "скасували", щоб на нього прийшло менше людей - ЗМІ

Про це пише Телеканал "Дождь" із посиланням на одного з організаторів заходу Сергія Давидіса.

Сьогодні російські ЗМІ писали, що "Марш миру" нібито можуть скасувати, якщо на ньому будуть антиросійські гасла.

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