На "Марші миру" в Португалії, Італії та Туреччині вийшли тисячі людей (фоторепортаж)

У неділю центральною частиною Рима пройшла хода на підтримку всесвітньої акції «Марш миру». Мета ходи – підтримати соборну Україну та засудити агресію Путіна, повідомив голова Християнського товариства українців Італії Олесь Городецький. За даними організаторів, колона учасників налічувала близько 2,5 тисяч людей.

Про це пише "Радіо Свобода".

До столиці зʼїхалися українці і з інших міст півострова. З українською символікою, зокрема – під українськими прапорами, вони крокували вулицями Рима, співали гімн та вигукували антивоєнні гасла. До римського «Маршу миру» приєдналися також грузини, вірмени, італійці, деякі росіяни та представники країн Латинської Америки. Оплесками та вигуками колону вітали іноземні туристи.

За даними кореспондента Радіо Свобода, невідомі спробували спровокувати учасників ходи, але зловмисників відразу приборкала поліція.

Учасники заходу в резолюції наголосили, що війна в Україні – це результат «злочинної політики» президента Путіна, тому вони звертаються до міжнародних інституцій з вимогою «зупинити путінську агресію в Україні». Особливе прохання міститься до італійського уряду, щоб політики дослухалися до позиції кількасот тисяч українців-мешканців Апеннін та активніше допомагали Україні.

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Також, близько 800 учасників «Маршу миру» у неділю зібралися на центральній площі Лісабона. За повідомленням організаторів, більшість учасників акції – українці, але у мітингу взяли участь також і португальці, а також туристи, які завітали до португальської столиці.

Учасники «Маршу миру» у Португалії вигукували «Ні війні!», «Путін, залиш Україну в мирі!», «Зупинімо нового Гітлера!».

Перед початком і на завершення маршу лідери української громади закликали португальську владу підтримати Україну і «не допустити нової світової війни».

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У низці міст Туреччини також мітингували за мир в Україні. Як повідомили Радіо Свобода організатори акції, «Марші миру» тривали у Стамбулі, Анталії й Ізмірі, у них взяли участь українці, кримські татари, росіяни і турки.

У Стамбулі «Марш миру» розпочався з проспекту Таксім, далі учасники рушили ходою зокрема й повз російське консульство. Під час акції учасники зокрема сіли на праве коліно, щоб провести хвилину мовчання у памʼять про загиблих на Донбасі українських солдатів.

Серед гасел антивоєнних акцій у Туреччині – «Ні – війні з Україною!», «Крим – це Україна», «Слава Україні – ганьба Росії», «Геть руки від України».

«Марші миру» тривали у неділю у близько 20 країнах світу, зокрема й у Росії.