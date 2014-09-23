У РФ завищено відсоток населення, що підтримує політику Путіна – російський політолог

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила російський політолог, доктор історичних наук Олена Галкіна сьогодні в Одеському кризовому медіацентрі на прес-конференції по скайпу.

«Цієї пропорції - 84% населення, що слухняно підтримує Путіна, не існує», - сказала Галкіна, пояснивши, що це припущення зроблено після Маршу миру, що відбувся в Москві 21 вересня.

За її словами, вона була на марші й бачила людей, які прийшли продемонструвати свою громадянську позицію.

«Ці люди були зі спальних районів, вони вийшли з метро. Багато з них раніше на мітинги не приходили, багато хто прийшов на ходу вперше. У них не було символіки, прапорів. Вони дуже серйозно стояли. Вони пояснювали новим знайомим, чому пришли. Приміром, один розповідав про родичку в Криму, яка підтримала референдум, а зараз шкодує про це. Тобто, розширюється соціальна база цих мітингів. Стали замислюватися над божевільною політикою держави», - сказала Галкіна.

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Вона також зазначила, що реальну кількість присутніх на акції протесту можуть визначити лише ті, хто був у вертольоті, що літав над головами людей. Кількість учасників «була величезною й така кількість людей раніше не збиралася», зазначила політолог.

Вона додала, що знає людей, які запізнилися на марш хвилин на 40, «через рамку пройшли ще не всі», але новоприбулих вже не пускали, оскільки побоювалися, що колона не встигне повністю пройти за визначений владою час.

За спостереженнями Галкіної, 21 вересня на Марш миру зібралося людей в 2 рази більше, ніж на аналогічну акцію в Москві 15 березня.

Політолог поставила під сумнів офіційну статистику, згідно з якою понад 80% громадян підтримують Путіна.

«Під час соцопитувань людина, якій ставлять питання, як правило, відповідає не те, що думає, а те, що від неї хочуть почути», - сказала Галкіна.

Як повідомляв УНІАН, 21 вересня в Москві кілька десятків тисяч росіян взяли участь у Марші миру проти агресії Росії в Україні.