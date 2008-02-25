Доньки білоруського опозиціонера оголосили голодування

Доньки білоруського опозиціонера Козуліна оголосили голодування, протестуючи проти того, що їх батька не відпускають з колонії на похорон матері. Про це « Эху Москвы » повідомила Юлія Козуліна.

"Похорону не буде ні сьогодні, ні завтра". "Я звернулася до президента Білорусії Олександра Лукашенка, щоб він звільнив нашого батька, - розповіла Ю.Козуліна. - Адже тільки від рішення одного цієї людини залежить, чи зможемо ми провести похорон матері по-людськи, по християнськи". При цьому Ю.Козуліна уточнила, що намагалася добитися особистого прийому у О.Лукашенка, але їй це не вдалося, і вона залишила президентові лист. Ю.Козуліна додала, що вона і її сестра Ольга сьогодні о 14 годині оголосили голодування з вимогою звільнення О.Козуліна для участі в похороні. Як повідомлялося раніше, дружина О.Козуліна Ірина померла в Мінську 23 лютого на 49-му році життя після тривалої хвороби.

Олександр Козулін був затриманий в березні 2006 року після участі в президентській кампанії і організації ряду акцій протесту. Суд визнав його винним у хуліганстві і організації масових безпорядків і засудив до п`яти з половиною років позбавлення волі у колонії суворого режиму.