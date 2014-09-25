Європейський експерт: санкції ЄС не мають вагомого впливу на Росію



Як передає кореспондент УНІАН з Брюсселя, таку думку Емерсон висловив на засіданні Комітету з міжнародної торгівлі Європейського парламенту.

„Санкції – це політична заява, можливо й важлива, але не пов’язана з будь-яким вагомим впливом”, - сказав Емерсон.

Аналітик вважає, що економічні санкції проти Росії „не змінюють її політику”, зокрема пропаганду, результатом якої є те, що „росіяни говорять, що готові постраждати, але мають зупинити фашистів у Києві, яких підтримує ЄС”.

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За словами Емерсона, останні події становлять загрозу всім країнам «Східного партнерства» та процесу імплементації угоди про асоціацію.

Крім того, Емерсон висловив думку, що Росія розглядає домовленості про відтермінування до 2016 року тимчасового застосування Угоди про асоціацію Україна-ЄС в частині поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі як «заспокоєння» для сторін, яке буде використано, щоб продовжувати чинити так, як вона вважає за необхідне.

Емерсон також переконаний, що Путін не переймається рішенням інших країн про призупинення участі РФ у «Великій вісімці» та у самітах ЄС.

„Він би більше переживав, якби було призупинена участь Росії у «Великій двадцятці», але австралійське президентство цього не зробило”, - наголосив аналітик.

Як повідомляв УНІАН, через анексію Росією Криму і агресію проти України ЄС і США ввели проти російських компаній, бізнесменів і політиків три рівні санкцій.