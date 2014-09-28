У Франції проходять вибори до Сенату – прогнозують перемогу правих сил
На виборах до Сенату, верхньої палати французького парламенту, що відбуваються сьогодні, праві сили можуть повернути собі втрачені на виборах 2011 року позиції.
За соціологічними прогнозами, правоцентристський Союз за народний рух (Union for Popular Movement) може отримати третій результат, а ультраправий Національний фронт уперше потрапити до Сенату, передає Радіо «Свобода».
Праві партії контролювали більшість у французькому Сенаті з 1958 року, доки 2011 року не програли іншим партіям.
Верхню палату парламенту Франції обирають не шляхом прямого всенародного волевиявлення, а шляхом голосування 88 тис. регіональних та місцевих виборних представників.
Сенат має менший вплив на законодавчий процес, ніж нижня палата, – Національні збори. Останні сьогодні контролює Соціалістична партія президента Франції Франсуа Олланда.
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