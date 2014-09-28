У Франції проходять вибори до Сенату – прогнозують перемогу правих сил

За соціологічними прогнозами, правоцентристський Союз за народний рух (Union for Popular Movement) може отримати третій результат, а ультраправий Національний фронт уперше потрапити до Сенату, передає Радіо «Свобода».

Праві партії контролювали більшість у французькому Сенаті з 1958 року, доки 2011 року не програли іншим партіям.

Верхню палату парламенту Франції обирають не шляхом прямого всенародного волевиявлення, а шляхом голосування 88 тис. регіональних та місцевих виборних представників.

Сенат має менший вплив на законодавчий процес, ніж нижня палата, – Національні збори. Останні сьогодні контролює Соціалістична партія президента Франції Франсуа Олланда.

Читайте такожКриза у Франції може привести Європу до банкрутства - СаркозіЛідер ультраправого Національного фронту Марі Ле Пен виступає проти введення санкцій стосовно Росії через її агресію та окупацію України. Вона висловлювалася за федералізацію України й називала президента Росії Володимира Путіна своїм «однодумцем».