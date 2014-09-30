У Німеччині назвали найдешевші міста Європи
У п'ятірку найдешевших міст Європи входять Белград (Сербія), Прага (Чехія), Будапешт (Угорщина), Загреб (Хорватія) та Любляна (Словенія).
До такого висновку дійшли в німецькому клубі автолюбителів ADAC після відповідного дослідження, повідомляє "Радіо Прага".
Критеріями відбору передусім були: вартість екскурсії містом у супроводі гіда, оплата за проїзд у громадському транспорті, ціни листівок або рахунок за обід у ресторані.
Що стосується ціни, то за середніми підрахунками, в цих країнах середній чек на вікенд у 2 дні вийде до 70 євро (не рахуючи витрат на проживання).
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"Особливо треба відзначити, що в Празі та Будапешті дуже дешева їжа та напої в ресторанах, але в цих містах порівняно дорогий громадський транспорт", - наголошується в дослідженні.
У свою чергу, найдорожчими європейськими столицями з туризму стали Осло (Норвегія), Париж, Лондон і Копенгаген (Данія).
Наприклад, два дні в Осло в середньому обійдеться в 153 євро, не враховуючи витрати на проживання і дорогу.