У Болгарії на заводі з виробництва боєприпасів стався вибух: ніхто не вижив

У момент трагедії на заводі знешкоджували грецькі міни. Влада повідомляє про 15 загиблих співробітників, повідомляє Euronews.

"Завод у буквальному сенсі згорів. Не залишилося жодної будівлі. Поліція перекрила місце події. Ми використовуємо теплові камери та інше обладнання для пошуку живих. Ми знайшли одну тварину. Однак жодних ознак людського життя, жодної людини", - повідомив співробітник МВС Свєтлозар Лазаров.

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Поранення отримали три працівники заводу, які в момент вибуху перебували біля воріт заводу, всі вони відправлені до лікарні.

"Ми поверталися додому з роботи і були вже на виході. Ми проходили перевірку й стояли поза будівлею заводу, коли раптом пролунав вибух. Я відчула як на мене щось посипалось, вдарило. Я впала, а більше нічого не пам‘ятаю", - сказала одна з потерпілих.

Це вже не перший інцидент на заводі, в 2007 і 2010 роках тут в результаті вибухів загинуло 6 осіб.