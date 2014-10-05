На парламентських виборах Латвії лідирує проросійська сила

Як свідчать дані ЦВК за результатами обробки протоколів з 787 з 1054 виборчих дільниць, «Согласие» набирає 24,25 відсотка голосів. Її найближчий суперник - «Союз зелених і селян» - отримав 20,36 відсотка.

Про це пише Лента.ру.

Третє місце займає партія «Єдність» з 20,68 відсотка голосів.

Крім того, до парламенту проходить націоналістичний блок «Все для Латвії! - Вітчизні і свободі / Рух за національну незалежність Латвії» з 15,76 відсотка голосів, партія «Від серця - Латвії» з 7,11 відсотка голосів і Латвійське регіональне об'єднання з 6,11 відсотка. Інші партії не долають п'ятивідсотковий бар'єр.

Партію "Согласие" очолює перший російський мер Риги Ніл Ушаков. Він вже заявив, що формування уряду треба довірити переможцю, передає DELFI.

Як повідомляє ТАСС, ці дані суттєво відрізняються від екзит-полів, оприлюднених після закриття виборчих дільниць. Згідно з даними опитування, проведеного інформаційним агентством ЛЕТА у співпраці з телеканалом ЛНТ і Ризьким університетом імені Страдиня, переможцем є «Єдність» з підтримкою 23,8 відсотка виборців. За ним слідує «Согласие», за яке проголосували 21,6 відсотка громадян. Трійку лідерів замикає СЗК - 19,4 відсотка виборців. За націоналістів проголосували 18,5 відсотка громадян, за Латвійське регіональне об'єднання - 6 відсотків, за партію «Від серця - Латвії» - 5,4 відсотка.

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За 100 місць у законодавчому зборах боролися 13 політичних партій і об'єднань республіки, які представляли в загальній складності 1 тисячу 156 кандидатів.

В даний час в республіці проживають близько двох мільйонів осіб, з яких право голосу мають майже півтора мільйона. При цьому у виборах не брали участь близько 320 тисяч. Це російськомовні негромадяни, які після відділення Латвії від СРСР були позбавлені громадянства країни і не мають права голосу.