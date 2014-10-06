У Швеції почався "Нобелівський тиждень"

Про це пише Російська служба BBC.

У понеділок у Стокгольмі оголосять власника першої нагороди цього року в області фізіології і медицини, у вівторок - у галузі хімії.

Лауреата Нобелівської премії миру назвуть 10 жовтня.

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Основним фаворитом останньої вважається папа римський Франциск. У списку потенційних кандидатів букмекерів також присутні генсек ООН Пан Гі Мун, екс-співробітник АНБ Едвард Сноуден, глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон і колишній президент США Білл Клінтон.