У Швеції почався "Нобелівський тиждень"
09:04, 06 жовтня 2014Світ
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У Швеції цього тижня назвуть лауреатів Нобелівський премій.
Сьогодні оголосять першого володаря Нобелівської премії в цьому році / smithsonianmag.com
Про це пише Російська служба BBC.
У понеділок у Стокгольмі оголосять власника першої нагороди цього року в області фізіології і медицини, у вівторок - у галузі хімії.
Лауреата Нобелівської премії миру назвуть 10 жовтня.
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Основним фаворитом останньої вважається папа римський Франциск. У списку потенційних кандидатів букмекерів також присутні генсек ООН Пан Гі Мун, екс-співробітник АНБ Едвард Сноуден, глава дипломатії ЄС Кетрін Ештон і колишній президент США Білл Клінтон.
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