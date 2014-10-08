Медсестра могла підхопити Еболу, коли торкнулася обличчя - BBC

Іспанська медсестра Тереза Ромеро, яка заразилася вірусом Ебола, згадала, що торкалася свого обличчя рукою в рукавичці після догляду за хворим, повідомляє BBC Україна.

Тереза Ромеро стала першою, хто заразився Еболою за межами Західної Африки. Вона брала участь у догляді за двома іспанськими місіонерами, які померли у вересні в Мадриді після лікування.

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40-річна Тереза Ромеро залишається в карантині в Мадриді разом з чоловіком і ще трьома пацієнтами.

Медсестра розповіла іспанським ЗМІ, що в середу у неї не було лихоманки і вона почувається вже краще.

Як повідомляється, ще одна людина, колега Терези Ромеро в середу потрапила до лікарні з підвищеною температурою.

Всього в Іспанії у зв'язку з цим випадком під наглядом лікарів перебуває 50 людей.

Медсестра працювала в лікарні Карлоса Третього в Мадриді. Вона доглядала за місіонерами, які повернулися з Західної Африки.

Кількість випадків зараження лихоманкою Ебола серед медперсоналу, швидше за все, буде збільшуватися, незважаючи на більш сучасну систему охорони здоров'я в розвинених країнах, попереджає представник Всесвітньої організації охорони здоров'я вірусолог Пітер Пайот.

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За словами професора Пайота, одного з провідних фахівців у світі з смертельного вірусу, він не здивований тим, що іспанська медсестра заразилася Еболою. Він очікує нових випадків в Європі і США, хоча не думає, що захворювання буде поширюватися так само швидко, як у Західній Африці.

Всього за час спалаху Еболи цього року померли близько 3400 людей. Найбільше постраждали Гвінея, Сьєрра-Леоне і Ліберія.

Тим часом Великобританія надсилає 750 військових до Сьєра-Леоне для того, щоб допомогти впоратися з вірусом. Про це повідомили в міністерстві оборони країни. Вони допоможуть будувати лікувальні заклади.