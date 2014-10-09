Іспанця Каньєте затверджено єврокомісаром із енергетики

Про це повідомив представник комітету Європарламенту з середовища Пітера Лізе, передає ТАСС.

Розбіжності щодо кандидатури Каньєте виникли у депутатів минулого тижня після того, як в ході слухань вони засумнівалися в тому, що він і члени його сім'ї не мають інтересів в енергетичній сфері.

Каньєте, зі свого боку, заявив, що продав акції фірм, які йому належали.

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"Ні моя дружина, ні мій син не обіймають посад у будь-яких енергетичних компаніях. Жоден із членів моєї родини не має інтересів в енергетичній сфері. Я гарантую це", - сказав він.

Відповідаючи на питання європарламентарів, Каньєте підкреслив, що фірми, які він контролював, не займаються продажем енергоресурсів, а надають винятково складські послуги для нафтового сектора.

Раніше бельгійська газета Soir повідомила, що Каньєте не тільки володіє пакетами акцій двох нафтових компаній - Petrolifera Ducor SL і Petrologis Canarias SL, зареєстрованих в офшорній зоні Канарських островів, а й є одним з головних керівників цих компаній. За даними видання, вартість належних йому пакетів акцій (по 2,5% кожної компанії) перевищують 320 тис. євро.