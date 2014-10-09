ЗМІ: У Сирії "заблукала" група радіоелектронної розвідки ГРУ

Бойовики сирійських антиурядових сил повідомили про виявлення спільного російсько-сирійського радіолокаційного розвідувального центру на захопленій ними недавно стратегічної висоті Таль аль-Хара в районі Дамаска. Вони опублікували відео і фотографії, на яких показані документи та інші предмети, що свідчать про роботу російських фахівців на території Сирії, повідомляє Радіо Свобода.

Серед предметів на опублікованих бойовиками фотографіях - значки емблеми розвідки Сирії і частин особливого призначення Головного розвідувального управління Генштабу збройних сил Росії, а також стенд з документами про спільну роботу сирійських і російських фахівців, зокрема, про візити в розвідцентр високопоставлених російських військових. Серед них - радник Міністерства оборони Росії Куделіна Л. В. і якийсь начальник Головного управління Міжнародного військового співробітництва збройних сил Росії, чиє ім'я на фотографії розібрати неможливо.

Сполучені Штати поки не виступали з офіційними коментарями з приводу матеріалів, опублікованих бойовиками, однак онлайн-журнал The Daily Beast наводить слова сенатора від штату Арізона Джона Маккейна, який вважає, що виявлений розвідцентр є черговим підтвердженням факту тісної співпраці між Москвою і Дамаском:

Читайте такожУ МЗС РФ визнали, що у складі "Ісламської держави" воюють росіяни"Якщо речі, які там були виявлені, є справжніми, а у мене немає підстав вважати, що це не так, то це свідчення значного залучення Росії у конфлікт в Сирії та координації дій зі збору розвідданих і перехоплення інформації", - сказав сенатор Маккейн.

Перехопленням якої саме інформації міг займатися цей розвідцентр? На одній з опублікованих бойовиками фотографій показана карта регіону з написом російською мовою: "Об'єкти та джерела північного військового округу збройних сил Ізраїлю".

Фахівець з російським збройним силам, співробітник Американської ради із зовнішньої політики Стівен Бланк вважає, що мова йде не тільки про збирання даних про ізраїльську армію та збройну опозицію всередині Сирії:

"Цей центр, мабуть, використовувався також для спостереження за американськими військовими комунікаціями на Близькому Сході. Сенс створення такого центру в Сирії полягає в тому, що спробувати перехопити якомога більше електронної інформації. Оскільки це був спільний сирійсько-російський проект, але, напевно, можна припустити, що сирійську сторону найбільше цікавила інформація про опозицію всередині країни і про Ізраїль, в той час як для Росії найбільший інтерес, мабуть, уявляв перехоплення інформації про дії США на Близькому Сході, зокрема, в таких країнах, як Туреччина, Ірак і Йорданія", - каже американський експерт Стівен Бланк.

Читайте такожЗМІ: Один із затриманих в Україні десантників доставлений в опіковий центр ПетербургаЗа словами Стівена Бланка, американській та ізраїльській розвідкам, безумовно, було відомо про існування сирійсько-російського розвідцентру, і передання цих даних широкому розголосу лише підтверджує той факт, що Росія тісно співпрацює з режимом Башара Асада.

"Професіоналам добре було відомо, що за останні три роки, особливо з початку так званої "арабської весни", Росія і Сирія займалися масштабним обміном розвідувальною інформацією. Надходили навіть непідтверджені повідомлення про те, що російські військові безпосередньо допомагають сирійським військам в бойових діях. Оприлюднення даних про розвідцентр зайвий раз підтверджує факт співпраці між сирійською та російської розвідками. Втрата центру - це серйозний удар по репутації Росії, це також і матеріальна втрата. Проте треба думати, що, створюючи цей центр, російське керівництво усвідомлювало, що такі дії пов'язані з ризиком. Такі речі стаються в зонах збройних конфліктів, і російська сторона не могла цього не розуміти", - вважає Стівен Бланк.

На даний момент невідомо, скільки російських фахівців працювали у розвідцентрі в Сирії й коли вони його залишили, але, на думку Стівена Бланка, той факт, що вони лишили там, так би мовити, речові докази своєї присутності, можливо, говорить про те, що вони залишали центр поспіхом. "Я припускаю, що вони залишали це місце дуже швидко і не зуміли влаштувати організовану евакуацію. Мабуть, їм було дано розпорядження у терміновому порядку звідти вийти, і це сталося з двох причин: по-перше, звичайно, мова йде про безпеку російського персоналу, а по-друге, якби російські фахівці були захоплені бойовиками, то Росії довелося б пояснювати, чим вони там займалися".

Невідомо також, яке обладнання внаслідок захоплення розвідцентру тепер виявилося в руках сирійських бойовиків і чи мають вони достатні навички, щоб використовувати це обладнання: "Для того, щоб відповісти на це питання, необхідно провести ретельне вивчення обладнання, але я б не виключав ймовірності того, що бойовики можуть використовувати якусь частину цього обладнання. У всякому разі, вони спробують це зробити. Я б у жодному разі не применшував їх можливості".

На думку Стівена Бланка, не викликає ніякого сумніву, що на території Сирії діють і інші розвідувальні об'єкти, в яких беруть участь російські фахівці.