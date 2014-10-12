Євродепутати отримують поза роботою мільйони євро - ЗМІ

Як повідомляє онлайн-видання німецького журналу Der Spiegel, згідно з доповіддю експертів в галузі моніторингу лобістських схем з міжнародної правозахисної організації Transparency International, суми, які євродепутатам нинішнього скликання приносять їхні "підробітки", загалом для всіх депутатів становлять від 5,8 до 18,3 млн євро в рік.

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Чемпіоном з додаткових заробітків серед євродепутатів з Німеччини, згідно з дослідженням, виявився член партії Ангели Меркель - Християнсько-демократичного союзу - Петер Яр. Будучи акціонером шести різних компаній, він, за його ж власним фінансовим звітом, отримує в місяць від 9 до 27 тис євро.

"На жаль, дані, які надають самі депутати, часто бувають дуже неточними", - підкреслює експерт Transparency International Даніель Фройнд.

Особливо разюче на загальному тлі виділяється колишній міністр юстиції Франції Рашида Даті. Заповнюючи формуляр Європарламенту про додаткові доходи, вона поставила хрестик навпроти варіанту відповіді "понад 10 тис євро щомісяця", і таким чином, потрапила в категорію найбільш високооплачуваних євродепутатів.

Кілька місяців тому стало відомо, що завдяки своїй адвокатській діяльності Даті заробила понад півмільйона євро за рік, консультуючи французький енергетичний концерн GDF Suez, зазначає Німецька хвиля.