У Москві поліція розігнала узгоджену ЛГБТ-акцію

20:14, 12 жовтня 2014
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Поліція затримала вісьмох учасників погодженого з московською владою ЛГБТ-пікету в парку «Сокольники».

лгбт / Вадим Сидоров/Ridus.ru

Про це повідомила Дождю очевидець.

За її словами, один з перехожих обурився змістом листівок, які роздавали активісти, і попросив поліцію припинити їх дії. До його вимоги приєдналися інші люди в парку . Поліцейські перевірили документи і переконалися, що акція узгоджена, однак потім визнали, що мітинг «не відповідає тематиці, зазначеної в заявці, і затримали активістів.

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При цьому правоохоронцям допомагали чоловіки «вкрай неохайного вигляду», які розпивали спиртні напої на лавці неподалік, розповіла очевидець.

В ОВС з'ясувалося, що перехожі, які вимагали припинити пікет, є співробітниками карного розшуку.

На затриманих складено адміністративні протоколи. Їм ставиться порушення статті 19.3 (непокора законному розпорядженню поліції), що передбачає до семи діб арешту.

Пізніше чотирьох затриманих відпустили.

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