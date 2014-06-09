У Донецьку терористи вчинили наліт на гей-клуб - ЛГБТ-портал

Про це повідомляє Національний портал ЛГБТ-спільноти в Україні.

"У ніч з 7 на 8 червня, дійсно було скоєно збройний напад на клуб "Вавилон" в м. Донецьку. Група людей, до 10 осіб, увірвалася в клуб. Спочатку були конфісковані у всіх відвідувачів документи, телефони, гроші. Крім грошей, все всім потім повернули .Сильно побили двох людей. Інші отримали тілесні ушкодження і звичайно переляк (шок). З приводу дівчат, особисто я не бачила, щоб їх били. Постраждали лише хлопці. Все відбувалося близько години, не більше, потім всіх відпустили.Зрозуміло, що хлопці наслухалися, при цьому, про себе багато чого ...", - повідомила модератор групи клубу в соцмережах Вікторія.

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